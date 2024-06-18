Военные представили Путину полигон, на котором готовят снайперов для СВО

Президенту России Владимиру Путину в рамках посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов для специальной военной операции, передает "Интерфакс".
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