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Военные представили Путину полигон, на котором готовят снайперов для СВО

Военные представили Путину полигон, на котором готовят снайперов для СВО

Президенту России Владимиру Путину в рамках посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов для специальной военной операции, передает "Интерфакс".

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