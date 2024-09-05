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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек допустила 41 невынужденную ошибку в матче с Пегулой

Швентек допустила 41 невынужденную ошибку в матче с Пегулой

Первая ракетка мира Ига Швентек проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале US Open – 2:6, 4:6. Полька закончила матч с 41 невынужденной ошибкой.

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