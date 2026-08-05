СКР возбудил дело о теракте в связи с ударом дрона ВСУ по донецкой больнице

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России в связи с ударом беспилотника ВСУ по донецкой больнице, 5 августа сообщает пресс-служба ведомства.
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