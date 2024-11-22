Где купить сосну, ель или пихту в Ленинском округе? Власти определили 6 точек, которые будут работать по договорам с окружными администрациями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Где купить сосну, ель или пихту в Ленинском округе? Власти определили 6 точек, которые будут работать по договорам с окружными администрациями.