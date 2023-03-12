Украина угрожает террором союзникам России

Текст: Евгений Поздняков Украинские спецслужбы приступили к дестабилизации Приднестровья После серии терактов в Брянской области и Белоруссии спецслужбы Украины попытались атаковать Приднестровье, а точнее – главу республики Вадима Красносельского.