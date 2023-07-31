«Операция!»: появились новости о смерти Бориса Корчевникова в июне 2023 года — правда или фейк, что сейчас с телеведущим 31.07.23

Живой или нет Борис Корчевников в июне 2023 года? Что известно о здоровье телеведущего на данный момент? Правда ли, что Корчевников перенес новую операцию, которая, к сожалению, не принесла улучшений? Что с Борисом Корчевниковым в июне 2023 года — свежие новости Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Бориса Корчевникова Борис Корчевников прокомментировал новости о своей смерти в Сети Корчевникова посвятили в пионеры… «Операция!»: появились новости о смерти Бориса Корчевникова в июне 2023 года — правда или фейк, что сейчас с телеведущим 31.