Квантово-оптическая станция ГЛОНАСС появится в Венесуэле

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов вместе с главой космического агентства Бразилии Марко Антонио Шамоном посетил технологический кампус Университета города Бразилиа, где установлена российская квантово-оптическая станция системы ГЛОНАСС.
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