Предсказана точка невозврата для климата Земли

Ученые Института геофизики и метеорологии Кельнского университета и Центра океанических исследований имени Гельмгольца (Германия) предсказали, что в ближайшие десятилетия климатом Земли может быть достигнута точка невозврата.
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