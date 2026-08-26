МИД России прокомментировал заявление Пашиняна о возможном исключении Армении из ОДКБ

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который выразил бы «удовольствие» в случае исключения Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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