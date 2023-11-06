NYT: На Украине растет пессимизм по поводу исхода конфликта с Россией

Сейчас жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. Их гнев направлен на коррупцию и западных союзников, которые недостаточно поставляли оружие Украинцы морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством.
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