4 сентября. Не налёт, а конвейер: удары по Украине шли почти сутки

Прошедшие сутки опять получились не похожими на один большой ночной налёт.
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Вчера только по МО, Собянин рассказал, около 500 дронов, а в ответ 78...??? Как понимать?
Отличная работа,продолжайте в том же духе!!!!!
ЛУПИТЬ бандеровских сволочей, пока не передохнут ВСЕ!! (Людей - оставлять в живых, НЕлюдей - уничтожать, как заразу!)