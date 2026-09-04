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4 сентября. Не налёт, а конвейер: удары по Украине шли почти сутки

4 сентября. Не налёт, а конвейер: удары по Украине шли почти сутки

  Прошедшие сутки опять получились не похожими на один большой ночной налёт.

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