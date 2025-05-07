Власти Херсонской области получили благодарности от президента России

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Херсонскую область, где вручил благодарности от Президента России Владимира Путина представителям региональных властей.
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