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Власти Херсонской области получили благодарности от президента России

Власти Херсонской области получили благодарности от президента России

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Херсонскую область, где вручил благодарности от Президента России Владимира Путина представителям региональных властей.

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