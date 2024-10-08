9-1-1: Lone Star’s Jim Parrack on Sierra McClain’s Exit: ‘Damn, That’s One of the Best Acting Partners I’ve Ever Had’

Warning: This article contains spoilers from Season 5, Episode 3 of 9-1-1: Lone Star. Judd Ryder is finally back with the 126, albeit not how anyone — including his portrayer, Jim Parrack — could have predicted.
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