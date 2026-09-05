ЛДПР требует ужесточить правила госзакупок и отсечь «охотников за госрублем»

По словам Виктора Бута, нужны жесткие меры, которые закроют доступ к госзаказам для тех, кто не собирается их выполнятьЧлен Высшего совета ЛДПР Виктор Бут заявил о необходимости пересмотра законодательства в сфере закупок, чтобы перекрыть лазейки для «тендер-рейдеров» и картелей.