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Закон и Порядок

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День Военно-Морского Флота РФ

День Военно-Морского Флота РФ

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в медиабанк Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

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