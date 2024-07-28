День Военно-Морского Флота РФ

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в медиабанк Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".