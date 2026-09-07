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"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского

"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского

Владимир Зеленский после встречи с эмиссарами Дональда Трампа фактически признал, что война нужна ему для сохранения власти и обогащения.

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