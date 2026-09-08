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Мировое обозрение

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«Нормально низкий» гемоглобин связали с повышенной смертностью в исследовании 502 тысяч человек

«Нормально низкий» гемоглобин связали с повышенной смертностью в исследовании 502 тысяч человек

Международные нормы диагностики анемии, разработанные Всемирной организацией здравоохранения, возможно, не учитывают всю полноту рисков, связанных с пограничными состояниями.

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