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Экс-генпрокурор Скуратов объяснил, чем закончится розыск Каллас

Экс-генпрокурор Скуратов объяснил, чем закончится розыск Каллас

Фото: flickr.com / Valsts kanceleja / State Chancellery Карина Романова  3 дня назад 4K прочитали Бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что эстонский премьер-министр Кая Каллас может попасть под стражу в дружественных России государствах.

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Комментарии
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федор
Мы эту марамойку и стиральную доску рано или поздно прижучим. Пост не вечен , а там этой мразе захочется куда нибудь съездить и опа !!!! Сливай воду!
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15 час.

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