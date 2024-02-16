Экс-генпрокурор Скуратов объяснил, чем закончится розыск Каллас

Фото: flickr.com / Valsts kanceleja / State Chancellery Карина Романова 3 дня назад 4K прочитали Бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что эстонский премьер-министр Кая Каллас может попасть под стражу в дружественных России государствах.
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