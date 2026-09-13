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МЭА не прогнозирует восстановления мирового спроса на нефть раньше 2027 года

МЭА не прогнозирует восстановления мирового спроса на нефть раньше 2027 года

Международное энергетическое агентство пересмотрело прогноз по мировому рынку нефти, отложив возвращение спроса к нормальной динамике до 2027 г.

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