Госдума предлагает физкультминутки на рабочих местах: инициатива Хамитова

Амир Хамитов, депутат Госдумы, предложил внедрить физкультминутки в организациях и на предприятиях. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья сотрудников и предполагает разработку методических материалов с участием министерств здравоохранения и труда.
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