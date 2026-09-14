Каллас: ЕС нарастит военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять России Глава евродипломатии Кая Каллас убеждена, что странам Евросоюза следует озаботиться рас.
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Кал , это евро дурочка, над которой весь мир смеётся.