Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс

Свежий альбом и запущенный тур артиста, кажется, не получили должной поддержки со стороны публики. Многие аналитики связывают это с недавними обвинениями, выдвинутыми против него его бывшей подругой Бритни Спирс.
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