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  • radiofree
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Решение проблем миграции в Российскую Федерацию обеспечит безопасность Народа России

Решение проблем миграции в Российскую Федерацию обеспечит безопасность Народа России

А ведь теперь русским больше некуда бежать от «братских народов».Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.

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