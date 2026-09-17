Девятилетний водитель питбайка погиб при столкновении с автомобилем

14 сентября около 18.00 в селе Калинино Усть-Абаканского района произошло смертельно ДТП. По предварительным данным, 9-летний водитель питбайка RACER не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, которым управлял 31-летний мужчина, сообщили в ГУ МВД Хакасии.
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