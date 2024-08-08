08.08.24==в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном" Силовые структуры » Военные новости Российская армия продолжает выполнять задачи по проведению специальной операции на Украине.