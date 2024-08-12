"От Белой Церкви что-то осталось?": Военкоры о "мощнейших ударах" по Украине. Киев тушили всю ночь. "Искандеры" нашли тайный лагерь ВСУ

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Комментарии
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Н
Наталья
Нужно систематически утюжить приграничье. Как и остальную неньку
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18 час.
лл
лина любимцева
А почему бы  ВСУ не снять войска  из Запорожской и Херсонской областей, коль там ЗАСТОЙ?
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14 час.
Сергей Трофимов
киев нужно вообще уничтожить не смотря сколько там погибнет укрофашистов укропы все фашисты
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11 час.

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