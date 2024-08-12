"От Белой Церкви что-то осталось?": Военкоры о "мощнейших ударах" по Украине. Киев тушили всю ночь. "Искандеры" нашли тайный лагерь ВСУ

ФОТО: Коллаж Царьграда Минувшей ночью русская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины - судя по заявлению партизанской агентуры, одной из приоритетных целей стала Киевская область и её столица.
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