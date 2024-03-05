Михайлов о нокауте Панина: «Удивлен, что удар Робинсона исподтишка не был наказан лигой. Создан прецедент, грязь может повторяться»

«Трактор» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2-1, 3:2 в третьем матче).
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