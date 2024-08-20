Инфекционист Никифоров назвал симптомы и особенности лихорадки Западного Нила

Выделить специфические условия, благоприятные для распространения лихорадки Западного Нила, и заранее предугадать риск его возникновения в регионе сложно, так как главный переносчик заболевания — комары различных видов.
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