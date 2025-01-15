SHOT: Гонщика «Арт Ралли» Афонькина задержали в аэропорту Перми за хулиганство Михаил Афонькин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aifonkin Гонщика-штурмана «Арт Ралли» Михаила Афонькина задержали в аэропорту Перми.
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