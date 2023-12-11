Имею ли я право вернуть деньги за подарочный сертификат?

Да, у вас есть право вернуть деньги за подарочный сертификат. Согласно статье 23.1 Закона о защите прав потребителей, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, если указанный товар не подошел ему по форме,.
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