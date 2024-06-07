Воробьев заявил, что на месте "Крокус Сити Холла" могут создать памятный сквер

На месте подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл", где в марте произошел теракт, могут разбить памятный сквер, заявил в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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