МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы

МВФ спрогнозировал рост инфляции в Европе из-за прекращения поставок российского газа Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа и МВФ спрогнозировал рост инфляции в Европе из-за прекращения поставок российского газа Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа и холодная зима могут привести к сокращению до 3 процентов ВВП в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, пишет ТАСС.