ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы

МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы

  МВФ спрогнозировал рост инфляции в Европе из-за прекращения поставок российского газа Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа и  МВФ спрогнозировал рост инфляции в Европе из-за прекращения поставок российского газа Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа и холодная зима могут привести к сокращению до 3 процентов ВВП в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх