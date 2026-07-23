Госдума одобрила бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий

Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий.