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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Госдума одобрила бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий

Госдума одобрила бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий

Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий.

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