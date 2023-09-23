Любовный гороскоп с 25 сентября по 1 октября 2023 года: влияние суперлуния Урожайной Луны и ретроградного сезона на амурные дела АнастасияВстречая ретроградный сезон и суперлуние Урожайной Луны с 25 сентября по 1 октября 2023 года, мы приглашаем вас в мир астрологии, где планетарные влияния могут оказать существенное воздействие на любовные отношения каждого знака зодиака.