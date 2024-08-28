Keenetic представила интернет-центры Sprinter SE, Hopper SE и Challenger SE без внешних антенн П...

Keenetic представила интернет-центры Sprinter SE, Hopper SE и Challenger SE без внешних антеннПроизводитель сетевого оборудования Keenetic представил в России три новые модели интернет-центров, выполненных в компактном минималистичном корпусе без внешних антенн: Sprinter SE KN-3712, Hopper SE KN-3812 и Challenger SE KN-3911.