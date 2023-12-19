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Петербургское УФАС поймало ВТБ на принудительной рекламе своих кредитов

Петербургское УФАС поймало ВТБ на принудительной рекламе своих кредитов

Петербуржец столкнулся с рекламой по предложениям, связанным с получением выгодного кэшбэка при оплате кредиткой от “Банка ВТБ”.

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