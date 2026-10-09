Новый завод готовой еды в Коломне создаст 200 рабочих мест в 2027 году

В Коломне планируют запустить завод по выпуску готовой пищевой продукции. В проект вложат 850 миллионов рублей, а после выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 60 миллионов единиц продукции в год и обеспечит работой 200 человек.
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