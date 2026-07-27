Кличко призывает укрыться в связи с угрозой ракетной атаки на Киев В понедельник вечером в Киеве и ряде прилегающих областей Украины объявлена возд.
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Кличко призывает укрыться в связи с угрозой ракетной атаки на Киев В понедельник вечером в Киеве и ряде прилегающих областей Украины объявлена возд.
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