Соединенные Штаты Америки: Офицер полиции был убит и еще один был ранен, когда он реагировал на сообщения о вооруженном человеке на крыльце в квартале 100 на Северной 52-й улице в Западной Филадельфии, штат Пенсильвания, рано утром.