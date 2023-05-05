В ЕС заявили, что космические солнечные электростанции помогут решить проблему с хранением энергии

Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракты на два концептуальных исследования космических солнечных электростанций коммерческого масштаба, что является достаточно важным шагом в его новой инициативе под названием SOLARIS.
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