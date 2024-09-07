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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Кузма считает, что «Лейкерс» остались бы претендентом, если бы не обменяли его: «100 процентов»

6 августа 2021 года Кузму обменяли в «Вашингтон» как часть пакета за Рассела Уэстбрука. В 2020-м команда становилась чемпионом НБА в «пузыре» Орландо.

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