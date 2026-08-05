Учёный Эйсмонт: часть модулей МКС могут сохранить для новой станции

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что для сведения МКС с орбиты планируется задействовать российские корабли «Прогресс» и американский корабль USDV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии