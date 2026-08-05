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Учёный Эйсмонт: часть модулей МКС могут сохранить для новой станции

Учёный Эйсмонт: часть модулей МКС могут сохранить для новой станции

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что для сведения МКС с орбиты планируется задействовать российские корабли «Прогресс» и американский корабль USDV.

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