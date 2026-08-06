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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшкин о кумирах: «Надаль – как человек и как спортсмен. В хоккее – Ягр, Буре, Айзерман и те, кто с отцом играл»

Нападающий « Шанхая » Дмитрий Яшкин рассказал, что 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль является его кумиром с детства.

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