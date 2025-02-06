Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Смотря с кого считать. Хотя и эта сволочь изменила много чего.Какой шокирующий ...
  • Николай Кузнецов
    Да вы еще и демагог, батенька! Я таким, как вы или Вольфович с Ельциным сроду не верил. Болтуны-сЗахар Прилепин. А...
  • Tatyana Fedotova
    И никаких арбитров из сволочей. Арбитраж гадов это бедаПрорыв информацио...

Мигранты «захватили» один из маршрутов Москвы – и бизнес сразу стал «теневым»

Мигранты «захватили» один из маршрутов Москвы – и бизнес сразу стал «теневым»

Мигранты как-то неожиданным образом повлияли на Москву в некоторых вопросах: ушла цифровизация, технологии, вернулись «святые девяностые» – как минимум в некоторых маршрутках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
это хозяйственники Росатома постарались дать халяву мутантам? или это собакин - гнида?
Ответить
19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Как такое допустили? Если это происходит в Москве, то представляю, что делается по всей стране… когда наведут порядок?
Ответить
17 час.
Сергей Никитин
с 5 февраля, в России начал действовать режим высылки для нелегальных мигрантов. так и легальных.https://мвд.рф/news/item/60921551/...последний пункт это прямо бомба. получается, что за любое уголовное правонарушение мигранту судом назначается наказание, и плюсом к приговору пинок под зад из России. относится ли это к ранее совершенным преступлениям непонятно, будем посмотреть. если да, то это, как говорил карабас-барабас, просто праздник какой-то.
МВД России разъясняет порядок формирования и функционирования реестра контролируемых лиц
xn--b1aew
Ответить
17 час.
наверх