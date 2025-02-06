Мигранты «захватили» один из маршрутов Москвы – и бизнес сразу стал «теневым»

Как такое допустили? Если это происходит в Москве, то представляю, что делается по всей стране… когда наведут порядок?

Сергей Никитин

с 5 февраля, в России начал действовать режим высылки для нелегальных мигрантов. так и легальных.https://мвд.рф/news/item/60921551/...последний пункт это прямо бомба. получается, что за любое уголовное правонарушение мигранту судом назначается наказание, и плюсом к приговору пинок под зад из России. относится ли это к ранее совершенным преступлениям непонятно, будем посмотреть. если да, то это, как говорил карабас-барабас, просто праздник какой-то.