Мигранты как-то неожиданным образом повлияли на Москву в некоторых вопросах: ушла цифровизация, технологии, вернулись «святые девяностые» – как минимум в некоторых маршрутках.
Мигранты «захватили» один из маршрутов Москвы – и бизнес сразу стал «теневым»
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
это хозяйственники Росатома постарались дать халяву мутантам? или это собакин - гнида?
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Как такое допустили? Если это происходит в Москве, то представляю, что делается по всей стране… когда наведут порядок?
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17 час.
Сергей Никитин
с 5 февраля, в России начал действовать режим высылки для нелегальных мигрантов. так и легальных.https://мвд.рф/news/item/60921551/...последний пункт это прямо бомба. получается, что за любое уголовное правонарушение мигранту судом назначается наказание, и плюсом к приговору пинок под зад из России. относится ли это к ранее совершенным преступлениям непонятно, будем посмотреть. если да, то это, как говорил карабас-барабас, просто праздник какой-то.
МВД России разъясняет порядок формирования и функционирования реестра контролируемых лиц
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17 час.
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