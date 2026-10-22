Начальница отдела одной из московских поликлиник перехитрила гадалку, которая предложила ей магическую помощь за десятки тысяч рублей.
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