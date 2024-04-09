Щербакова о споре с Траньковым на Кубке Первого канала: «Я отстаивала не свои личные интересы, а нашей команды»

– Какие воспоминания остались от Кубка Первого канала? Кажется, это был идеальный турнир для вашей команды? – Как ни стараешься себя настраивать, что Кубок Первого канала, это не просто спортивные соревнования, а больше праздник фигурного катания для всех, и спортсменов, и болельщиков, все равно в процессе возникает чувство азарта и желание победить.
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