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Густаво Мантуан: «Рассчитываю провести в «Зените» все годы по контракту. Здесь я реализую мечту играть в Европе»

Густаво Мантуан: «Рассчитываю провести в «Зените» все годы по контракту. Здесь я реализую мечту играть в Европе»

– Летом ты подписал полноценный контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». И сказал, что это было твоей целью.

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