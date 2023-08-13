Составлен рейтинг самых дорогих курортов мира

Несмотря на состояние мирового кризиса и цифры, которые демонстрирует мировая туристическая отрасль, самые шикарные курорты мира не только остаются востребованными, но и постепенно повышаю стоимость своих услуг, сообщает портал Floridapanhandle.
Несмотря на состояние мирового кризиса и цифры, которые демонстрирует мировая туристическая отрасль, самые шикарные курорты мира не только остаются востребованными, но и постепенно повышаю стоимость своих услуг, сообщает портал Floridapanhandle.
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