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Составлен рейтинг самых дорогих курортов мира

Составлен рейтинг самых дорогих курортов мира

Несмотря на состояние мирового кризиса и цифры, которые демонстрирует мировая туристическая отрасль, самые шикарные курорты мира не только остаются востребованными, но и постепенно повышаю стоимость своих услуг, сообщает портал Floridapanhandle.

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