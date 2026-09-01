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Воронежские новости

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Азиатский бизнес двукратно увеличил число товарных знаков в России

Азиатский бизнес двукратно увеличил число товарных знаков в России

Китай лидирует в росте заявок на товарные знаки: число заявок от китайских компаний увеличилось в 3,4 раза, а активность по другим объектам интеллектуальной собственности также значительно выросла.

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