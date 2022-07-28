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В Белом доме отказались говорить об отмене санкций в контексте сделки по заключенным

В Белом доме отказались говорить об отмене санкций в контексте сделки по заключенным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала комментировать возможность исключения или смягчений американских санкций против России в обмен на освобождение граждан США, которые находятся под стражей на территории РФ, сообщает РИА "Новости".

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